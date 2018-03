Dembélé verdedigt staking: ‘Wat had ik dan moeten doen?’

Ousmane Dembélé ruilde Borussia Dortmund afgelopen zomer in voor een dienstverband bij Barcelona. De jongeling forceerde een transfer naar zijn droomclub door niet meer op de trainingen van de Duitse topclub te verschijnen. In gesprek met Onze Mondial zegt Dembélé dat hij de kritiek op zijn actie niet goed begrijpt.

Gevraagd of hij baalt van zijn opvallende vertrek bij BVB antwoordt de Fransman: "Ja en nee. Ik had de indruk dat ik het vervullen van mijn droom zou mislopen. Daarom heb ik gehandeld zoals ik heb gehandeld. Daar sta ik nog steeds achter." Dembélé zegt dat hij al eerder naar Barcelona kon, namelijk toen hij nog actief was voor Stade Rennes.

"Wat had ik dan moeten doen? Barcelona voor de tweede keer een 'nee' verkopen? Dat was voor mij onmogelijk", aldus het toptalent, die voor minimaal 105 miljoen euro werd overgenomen door de Catalaanse topclub. "Ik zou graag willen weten hoe de mensen die kritiek op me hebben zich zouden hebben gedragen als ze zich in mijn positie hadden bevonden."