Perr Schuurs is weliswaar een van de grootste talenten van de Jupiler League, maar hij kon niet voorkomen dat hij een reeks mindere wedstrijden namens Fortuna Sittard achter de rug heeft. De achttienjarige verdediger denkt dat zijn aanstaande overstap naar Ajax onbewust heeft meegespeeld in zijn kleine vormdip.

"Ik ben natuurlijk tussendoor al bezig met mijn overstap naar Ajax. Er komt veel bij kijken, woonruimte regelen bijvoorbeeld. Ik moet straks toch ergens kunnen wonen", vertelt Schuurs in gesprek met De Limburger. "Nu ga ik alleen met mijn vriendin wonen. Ik bezoek duels van Ajax wanneer dat kan.”

“Dit mag geen excuus zijn voor mindere wedstrijden, want de focus ligt op Fortuna. Maar onbewust gebeurt het toch." Fortuna heeft van de laatste zes wedstrijden er niet één gewonnen. Bovendien moest trainer Sunday Oliseh door interne onrust het veld ruimen. Schuurs beseft dat het beter moet. “Als team telt alleen resultaat. Onder wie we winnen of hoe dat tot stand moet komen, maakt niet uit.”

“Met de nieuwe trainer Kevin Hofland voetballen we meer vooruit, daar waar we onder Oliseh vooral op de counter speelden. Met de counter zijn we heel gevaarlijk geweest, maar tegenstanders passen zich aan. Daarom moeten we wat veranderen. Ik heb zelf ook minder goed gespeeld. Onder Oliseh, maar ook de afgelopen weken. Tegen NEC zat ik wel weer redelijk op mijn oude niveau.” Vrijdagavond speelt Fortuna, dat derde staat, de derby tegen MVV Maastricht.