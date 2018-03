Guardiola wijst opvolger van Wenger aan: ‘Hij heeft zeker het talent daarvoor’

Manchester City won donderdagavond wederom met 0-3 van Arsenal en daarmee lijkt de toekomst van Arsène Wenger bij the Gunners hoogst onzeker. Thierry Henry wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Wenger en Josep Guardiola zou de aanstelling van de Franse oud-spits een goede zet vinden van de Londenaren.

“Als hij een manager wil worden, heeft hij zeker het talent daarvoor”, begint de manager van City na afloop van het duel tegenover Sky Sports. “Maar die beslissing is aan hem, niet aan mij.” Guardiola hoopt echter dat Wenger nog even aanblijft bij Arsenal. Hij heeft namelijk veel respect voor de Fransman: “Hij weet dat ik hem erg bewonder.”





Guardiola heeft als trainer in totaal veertien keer gestreden tegen de ploeg van Wenger, waarbij de Spanjaard slechts drie keer verloor. “We hebben vaak tegen elkaar gestreden, ook toen ik bij Barcelona en Bayern München zat. Ik heb genoeg managers gezien die in deze situatie terecht zijn gekomen. Ik weet zeker dat hij de juiste beslissing gaat nemen voor zichzelf, de spelers en de club.”

Wenger zei donderdagavond dat Arsenal het moeilijk had tegen City: “Het was zwaar, maar dat was verklaarbaar door het feit wat er zondag was gebeurd en wat er allemaal gezegd is over onze prestaties. Het raakt je. We focussen ons op de prestaties en als de druk er zo op staat, moet je een sterke en verenigde organisatie laten zien, niet een verdeelde. Je moet samen blijven spelen, je focussen en nog harder werken om dat vertrouwen terug te krijgen.”