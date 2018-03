‘Einde van Wenger’ nabij: ‘Ze hebben het opgegeven, dit moet veranderen’

Arsenal werd donderdagavond voor de tweede keer in een kleine week tijd afgedroogd door Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola was afgelopen zondag in de finale van de Carabao Cup met 0-3 te sterk voor the Gunners en de manschappen van Arsène Wenger verloren donderdag met exact dezelfde cijfers. Jamie Carragher begrijpt echter niet waarom Arsenal weinig steun krijgt.

"Vorig seizoen waren er praktijken bij de club en protesten tegen Wenger die ik echt schandelijk vond", begint de oud-verdediger bij Sky Sports over de supportersschare van Arsenal. "Maar dit (gebrek aan steun bij 0-3 verlies, red.) was veel erger. De fans zijn gewoon niet geïnteresseerd, ze komen gewoon niet opdagen. Maar ik ga ze maar niet aanpakken omdat ze niet gekomen zijn. Vorig seizoen waren ze boos, nu voelt het als opgeven."

Carragher erkent dat het verlies voelt als 'het einde van Wenger': "Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Dennis Bergkamp… Legendarische spelers van Arsenal die de club pas na lange tijd verlieten. Ze bleven niet zo lang vanwege loyaliteit, maar omdat ze niet goed genoeg waren voor andere clubs. Maar wat we nu zien, is zelfs niet goed genoeg voor Arsenal. Dit moet veranderen."

Gordon Strachan, oud-middenvelder, vult aan: "Van een krachtige ploeg tien jaar geleden die iedere wedstrijd en tegenstander aankon, is het nu een fysiek zwak team, dat ook mentaal geknakt is. Ik vrees dat het tien jaar duurt voordat Arsenal weer bij de top hoort. Ze zijn de laatste vier jaar diep gezonken. Het gebeurde in het verleden ook met Liverpool en Manchester United."