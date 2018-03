Verbazing bij Barcelona over eerste penalty na 746 dagen: ‘Dat deed ons pijn’

Antonio Mateu Lahoz speelde donderdagavond een hoofdrol in de competitiewedstrijd tussen Las Palmas en Barcelona (1-1). De scheidsrechter zag een overtreding op Paulinho in het strafschopgebied over het hoofd, stuurde Las Palmas-keeper Leandro Chichizola niet van het veld na een handsbal buiten het zestienmetergebied en deelde de thuisploeg vlak na rust een omstreden penalty uit, na een vermeende handsbal van Lucas Digne.

Jonathan Calleri benutte de elfmetertrap en tekende voor de gelijkmaker, na de 0-1 van Lionel Messi. Het was voor de Catalanen pas de eerste strafschop tegen in LaLiga in 746 dagen tijd. Op 14 februari 2016 tijdens Barcelona – Celta de Vigo (6-1) maakte Jordi Alba een overtreding en benutte John Guidetti de elfmetertrap. Sindsdien kreeg Barcelona in competitieverband geen enkele strafschop tegen en mochten de Catalanen zelf 21 keer vanaf elf meter aanleggen.

“Ik wil het optreden van de arbitrage niet beoordelen”, benadrukte Ernesto Valverde na afloop van het duel. “In de rust heb ik met de scheidsrechter gesproken over de duidelijke handsbal van hun keeper. Ik weet nu nog steeds niet waarom hij een penalty heeft toegewezen aan Las Palmas. Zelfs in de kleedkamer weet men niet wie een penalty heeft veroorzaakt. Niemand weet het. Dat moment, vooral de manier waarop het gebeurde, heeft ons pijn gedaan.”

“Las Palmas verdedigde vervolgens goed en de bal bleef niet lang in het spel, dat was in ons nadeel”, erkende de trainer van de koploper. De voorsprong van Barcelona op Atlético Madrid is na de halve misstap geslonken naar vijf punten. De nummer twee van LaLiga komt zondag op bezoek in het Camp Nou. “Het duel van zondag blijft een belangrijke wedstrijd. De voorsprong is kleiner geworden, maar onze motivatie is hetzelfde en we weten wat er op het spel staat.”