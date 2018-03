‘Ik vind dat de sfeer in De Kuip de afgelopen jaren is afgenomen’

Danny Buijs staat komend seizoen tegenover een van zijn grote liefdes indien toekomstig werkgever FC Groningen deze voetbaljaargang erin slaagt zich te handhaven: Feyenoord. De huidige trainer van Kozakken Boys komt graag in De Kuip als supporter, maar is tegelijkertijd kritisch op de sfeer in het Rotterdamse stadion.

"Ik vind dat de sfeer in de Kuip de afgelopen jaren is afgenomen”, vertelt Buijs in gesprek met Recht uit Rotterdam. “Als je terugdenkt aan tien, twaalf jaar geleden, dan stond De Kuip áltijd massaal achter de ploeg. Zelfs als Feyenoord slecht speelde. Dan was het ondenkbaar dat eigen spelers werden uitgefloten tijdens een wedstrijd.”

Buijs doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar bracht zijn eerste jaren in het betaald voetbal bij Excelsior en FC Groningen door. Tussen 2006 en 2009 kwam hij voor Feyenoord uit. "In de afgelopen jaren is dat wel een verandering die heeft plaatsgevonden”, zo stelt de oud-verdediger annex -middenvelder. “Of dat te maken heeft met het beleid van de club richting supporters of een andere stroming supporters die erbij is gekomen.”

“Ik weet het niet, maar het valt mij wel op.” Buijs ging als kind iedere twee weken naar De Kuip. “Dat heeft een impact op je. Als je dan ook nog bij Feyenoord in de jeugd speelt, creërt dat een band. Ik heb geen seizoenskaart. Ik heb tegenwoordig drie kinderen die van alles moeten doen en heb ook mijn eigen verplichtingen. Ik kan niet meer iedere week gaan.”