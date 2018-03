Wenger: ‘Je kunt dan niet euforisch zijn, het weer verklaart ook veel’

Arsenal verloor de finale van de EFL Cup afgelopen zondag met 0-3 van Manchester City en moest er donderdagavond in eigen huis in de Premier League met dezelfde cijfers aan geloven tegen het elftal van Josep Guardiola. The Citizens bereikten die eindstand al voor de rust en Arsène Wenger moest na afloop van het duel toegeven dat zijn ploeg weinig kans had gemaakt.

“Het was zwaar, maar dat was verklaarbaar door het feit wat er zondag was gebeurd en wat er allemaal gezegd is over onze prestaties. Het raakt je. De spelers hebben vandaag enorm veel werk verzet, maar helaas verdedigden we op sommige momenten zwak. We focussen ons op de prestaties en als de druk er zo op staat, moet je een sterke en verenigde organisatie laten zien, niet een verdeelde. Je moet samen blijven spelen, je focussen en nog harder werken om dat vertrouwen terug te krijgen”, reageerde hij na het duel bij Sky Sports.

“Ik wist dat de eerste helft na zondag moeilijk voor ons zou worden. We hadden op z’n minst met een gelijke stand de rust moeten bereiken, maar City profiteerde van ons gebrek aan vertrouwen. De goals waren te voorkomen. Ik denk niet dat we de individuele kwaliteiten die voorafgingen aan de doelpunten kunnen wegnemen, maar we verdedigden ook niet goed. Na de rust moest die penalty (van Pierre-Emerick Aubameyang, red.) erin om nog een kleine kans te maken op een comeback, dus dat was ook een klap.”

De tribunes van het Emirates Stadium waren voor aanvang van het duel al niet helemaal gevuld en raakten naarmate de wedstrijd vorderde steeds leger: “Je kunt niet euforisch zijn na wat er zondag is gebeurd en vanavond opnieuw. Het weer verklaart ook veel”, legt Wenger, die hoopt dat Arsenal in de toekomst hetzelfde niveau kan halen als City, uit. “Op dit moment lijkt dat er niet op, maar we moeten de zaken ook in perspectief zetten. De spelers hebben het moeilijk gehad en we moeten op dit moment accepteren dat City boven ons staat. Het verschil in de stand is er niet voor niets.”