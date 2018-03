Kezman looft cliënt: ‘Hij kan beter worden dan Robben en Lampard’

Sergej Milinkovic-Savic is in de tweeënhalf jaar dat hij voor Lazio speelt uitgegroeid tot een van de dragende krachten bij de Romeinen en dat is de Serviër al op belangstelling van verschillende grote clubs komen te staan. Onder meer Manchester United, Chelsea, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Internazionale en Manchester City zouden de middenvelder nauwlettend in de gaten houden en zaakwaarnemer Mateja Kezman snapt wel waarom.

“Toen Sergej naar Italië kwam werd hij meteen vergeleken met Paul Pogba, aangezien dat toen qua kenmerken de eenvoudigste vergelijking om te maken was. Laten we duidelijk zijn, ik heb enorm veel respect voor Pogba en andere verbinders die werken en rennen voor hun teams. Maar ik denk dat Sergej op dit moment andere en meer kwaliteiten heeft dan Pogba”, legt de oud-spits van onder meer PSV en Chelsea uit aan Mozzart Sport.

“Hij heeft de afgelopen zes maanden enorm veel progressie geboekt bij Lazio. Als hij blessurevrij blijft, kan hij de meest complete middenvelder van de planeet worden. Hij heeft opmerkelijke eigenschappen die je bij geen enkele andere speler ter wereld zal vinden. Zijn kracht, spierstructuur en lengte gecombineerd met techniek en tactisch inzicht. Hij heeft de aanname van een Braziliaan en sommige dingen die hij doet herinneren mij aan Zinédine Zidane.”

“Milinkovic-Savic is op dit moment de meest effectieve middenvelder van Europa, aangezien hij op veel verschillende manieren kan scoren en een goed stel hersenen heeft. Ik heb samengespeeld met Arjen Robben, Frank Lampard en een aantal van de beste spelers van Europa en ik denk dat Sergej hen voorbij kan gaan als hij zo doorgaat. Hij kan binnenkort een kandidaat zijn voor de Ballon d’Or”, sluit Kezman af.