Barça laat ondanks fraaie vrije trap Messi punten liggen op Gran Canaria

Barcelona is er donderdagavond niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen tijdens een bezoek aan de Canarische Eilanden. De koploper van LaLiga kwam dankzij Lionel Messi wel op voorsprong tegen Las Palmas, maar moest door een rake penalty van Jonathan Calleri in de tweede helft een 1-1 gelijkspel toestaan. Door het puntverlies staat Atlético Madrid, dat woensdag zelf wel won van Léganes en zondag de tegenstander is voor Barça, nu vijf punten achter de Catalanen. Nummer drie Real Madrid heeft vijftien punten minder.

Leandro Chichizola moest al twee keer handelend optreden voordat hij na dik twintig minuten spelen een vrije trap van Messi uit zijn doel moest vissen. Luis Suárez zorgde na nog geen tien minuten voor het eerste gevaar en een eerdere vrije trap van de Argentijn kon door de doelman van Las Palmas nog net tot corner worden verwerkt. Bij zijn tweede poging uit een standaardsituatie had Messi meer geluk en zijn knal van afstand sloeg als een granaat in in de linkerbovenhoek.

De degradatiekandidaat, die ondanks het gewonnen punt op de achttiende positie in LaLiga blijft staan, liet zich echter niet zomaar wegtikken door de koploper van LaLiga en ondernam in het eerste uur van de wedstrijd zelfs de meeste doelpogingen. Vlak na rust mocht Calleri aanleggen na een vermeende overtreding van Thomas Vermaelen in het strafschopgebied en de spits liet Marc-André ter Stegen kansloos met zijn inzet van elf meter.

Ernesto Valverde trachtte na de gelijkmaker met het inbrengen van Philippe Coutinho en Ivan Rakitic voor respectievelijk Aleix Vidal en Paulinho meer voetbal in zijn ploeg te brengen, maar Barcelona bleef moeite houden om de gele muur te slechten. Suárez was een klein halfuur voor tijd uit de rebound het dichtst bij een nieuwe treffer. De poging van de Uruguayaan vloog echter net langs de verkeerde kant van de paal.