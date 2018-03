Depay en Tete druipen met Olympique Lyon af in bekertoernooi

Olympique Lyon is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van de Coupe de France. Het elftal van Bruno Génésio ging donderdagavond met Memphis Depay en Kenny Tete in de basiself onderuit op bezoek bij SM Caen, de huidige nummer dertien van de Ligue 1: 1-0. Lyon vond eerder dit seizoen ook al zijn Waterloo in de Coupe de La Ligue en is daardoor alleen nog actief in de Europa League en de nationale competitie.

Het verschil werd door de thuisploeg dertien minuten voor tijd gemaakt. Stef Peeters bracht de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende vrije trap in het strafschopgebied van Lyon, waar Ismaël Diomandé boven iedereen uitsteeg en doelman Anthony Lopes vervolgens het nakijken gaf met een kiezelharde kopbal. Depay stond op dat moment overigens al niet meer op het veld.

De Oranje-international slaagde er in het Stade Michel d'Ornano niet in zijn stempel te drukken op de wedstrijd en werd negentien minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Bertrand Traoré. Lyon was tot dat moment weliswaar de bovenliggende partij, maar had moeite om de stugge thuisploeg uit elkaar te spelen. De ploeg van Génésio maakte in de slotfase nog wel jacht op de gelijkmaker, maar kon uitschakeling uiteindelijk niet afwenden.