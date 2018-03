‘Als je dan van Ajax komt, is zo spelen in de Premier League helemaal anders’

Jaïro Riedewald verruilde Ajax afgelopen zomer voor Crystal Palace, dat toen nog getraind werd door Frank de Boer. De Nederlandse coach moest echter al snel het veld ruimen en dit leek ook voor grote problemen te gaan zorgen voor de drievoudig Oranje-international. Hoewel hij momenteel nog vaker op de bank zit dan in de basis begint, is De Boers opvolger Roy Hodgson toch tevreden over de Riedewald.

“Hij klopt nadrukkelijk op de deur. Hij heeft hard aan zijn spel gewerkt en begrijpt wat we hier proberen te doen. Hij heeft zich er ook bij neergelegd dat de Premier League een heel andere competitie is dan de Eredivisie”, vertelde Hodgson tijdens een perspraatje. “En als je dan van Ajax komt, een ploeg die altijd bovenin meedoet, dan is het helemaal anders. Maar hij heeft zich aangepast en verdient de credits voor wat hij heeft gedaan, om daar te komen waar hij nu is.”

“Het is duidelijk dat hij een jongen is met kwaliteiten en dat hij zich goed heeft aan weten te passen aan het niveau van de Premier League. Bovendien denken we dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Hij is immers nog steeds een erg jonge speler”, sluit de trainer af. Riedewald speelde tot nu toe negen wedstrijden in de Premier League, waarvan zeven onder Hodgson. Maandag nemen the Eagles het in eigen huis op tegen Manchester United.