Ibrahimovic: ‘We zullen zien, ik wil niet alleen mee om wie ik ben’

Zlatan Ibrahimovic zette na het EK van 2016 een punt achter zijn interlandloopbaan. Zweden wist zich echter, ten koste van onder meer het Nederlands elftal en Italië, te plaatsen voor het WK van deze zomer en de spits van Manchester United lijkt wel oren te hebben naar een plekje in de selectie van de Scandinaviërs. In gesprek met diverse Zweedse media geeft hij aan een eventueel voorstel van bondscoach Janne Andersson niet bij voorbaat naast zich neer te leggen.

“Ik mis het nationale elftal. Het is moeilijk om de anderen te zien spelen als je er zelf twintig jaar deel van uitgemaakt hebt. Maar het is hoe dan ook moeilijk als je geblesseerd bent omdat je altijd wil spelen, voor je club en voor je land. Dit is twintig jaar mijn leven geweest en nu zit ik in de positie waar ik niet iedere drie dagen een wedstrijd speel. Maar ik moet dat gewoon accepteren en blijven vechten. Ik kan niet anders doen dan trainen, vechten en mijn doelen bijstellen”, legt hij uit.

“We zullen zien, het is een moeilijke vraag”, is zijn antwoord op de vraag wat hij zou doen als Andersson hem weer op zou roepen. “Ik wil het gevoel hebben dat ik kan presteren en iets terug kan geven. Ik wil niet alleen mee naar Rusland om wie ik ben. De deur is nergens voor gesloten. Maar ik moet eerst weer gaan spelen, we kunnen ons niet op de nationale ploeg gaan richten als ik niet speel. Maar ik voel me weer opleven nu de geruchten toe beginnen te nemen, dus dat is goed.”