Halve Nederlander frustreert Lyon en lijkt onderweg naar AS Monaco

Willem Geubbels maakt al sinds zijn negende deel uit van de jeugdopleiding van Olympique Lyon, maar er zou binnenkort weleens een abrupt einde kunnen komen aan de samenwerking tussen de zestienjarige spits en les Gones. Donderdag doken de eerste berichten op in de Franse media dat het talent een eerste profcontract bij Lyon gaat weigeren en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de werkgever van onder meer Memphis Depay en Kenny Tete.

“Olympique Lyon heeft kennisgenomen van de nieuwsberichten dat Willem Geubbels en zijn omgeving besloten hebben om de voorstellen die de club heeft gedaan naast zich neer te liggen. Olympique Lyon wil onderstrepen dat het er alles aan heeft gedaan om aan de verzoeken van Ludovic Geubbels, de vader van de speler, en Philippe Veber (zaakwaarnemer, red.) te voldoen zodat Willem hier zijn eerste profcontract tekent, zoals bijna alle jeugdspelers van de club doen”, begint een officieel statement van de club.

“Op educatief niveau heeft de club het verzoek van Willems vader geaccepteerd om hem Engelse en Nederlandse lessen te geven, hem pianolessen te laten nemen en hem mediatraining te geven. Op sportief niveau heeft trainer Bruno Génésio verschillende gesprekken met Willem en zijn vader gevoerd om hem te laten begrijpen wat er nodig is op professioneel niveau. Op financieel vlak heeft de club een aantal extreem belangrijke voorstellen gedaan, die eigenlijk buitengewoon zijn voor Olympique Lyon.”

“Vorige week heeft Ludovic Geubbels het bestuur van de club geïnformeerd dat zijn zoon het aanbod naast zich neer heeft gelegd en luistert naar een voorstel van een andere club, die ook uit Frankrijk lijkt te komen. Lyon is extreem teleurgesteld door de beslissing van Willem, die sinds zijn negende hier speelt en zich dankzij onze jeugdopleiding heeft kunnen ontwikkelen. De club heeft kennisgenomen van de beslissing van een zestienjarige speler die nog tot medio 2019 vastligt. De recente voorbeelden van Rachid Ghezzal en Jordy Gaspar met AS Monaco sporen Lyon aan om er alles aan te doen niet weer economisch en imago-technisch gestraft te worden.”

Geubbels, een in Frankrijk geboren zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, maakte in september van het afgelopen jaar zijn debuut voor Lyon en speelde sindsdien vier officiële wedstrijden voor les Gones, waarin hij nog niet tot scoren kwam. Het talent geniet eveneens belangstelling van Manchester City en RB Leipzig, maar lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een overstap naar regerend Frans landskampioen Monaco.