Turkse stadsderby ontspoort: rood voor Quaresma, Potuk en Demirel

Het eerste duel tussen Besiktas en Fenerbahçe in de halve finales van het Turkse bekertoernooi heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. Fenerbahçe maakte in het Vodafone Park een achterstand ongedaan en kwam voor rust zelf op voorsprong, maar gaf de zege in de tweede helft alsnog uit handen: 2-2. De heetgebakerde stadsderby eindigde door rode kaarten van Ricardo Quaresma (Besiktas), Alper Potuk en Volkan Demirel (beiden Fenerbahçe) met negentien spelers. Op 17 april volgt de return.

Beide teams traden zeker niet aan op oorlogssterkte. Zo waren Adriano, Vágner Love, Ryan Babel en Quaresma aan de kant van Besiktas buiten de basiself gelaten, terwijl bij Fenerbahçe onder anderen Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar en Giuliano rust kregen. Besiktas won afgelopen weekeinde in de competitie aan de hand van een excellerende Quaresma met 3-1 van de stadsgenoot en het publiek in het Vodafone Park kreeg opnieuw een waar spektakelstuk voorgeschoteld.

De thuisploeg schoot voortvarend uit de startblokken en nam al na een klein kwartier voetballen de leiding. Álvaro Negredo werd met een diagonale pass over de hele bereikt door Talisca, waarna de Spaanse spits doelman Volkan Demirel uitkapte en de bal vervolgens in een leeg doel kon schuiven: 1-0. Daarmee leek Besiktas op rozen te zitten, maar Fenerbahçe deed vrijwel onmiddellijk wat terug. Een voorzet van Mehmet Topal werd op fraaie wijze binnengevolleerd door Roberto Soldado: 1-1.

Fener stelde daarmee orde op zaken, maar moest één minuut voor rust verder met tien man, nadat Potuk zijn tweede gele kaart van de avond had ontvangen voor een duwtje aan het adres van Tolgay Arslan. Jeremain Lens had Besiktas kort daarna opnieuw op voorsprong kunnen brengen, maar Hasan Ali Kaldirim voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een zeker doelpunt van de Oranje-international. Besiktas moest vervolgens nog in de blessuretijd van de eerste helft de 1-2 incasseren.

Mehmet Ekici had een splijtende steekpass in huis op de opgestoomde Sener Özbayrakli, waarna hij oog in oog met Demirel beheerst afrondde. Direct na rust werden Quaresma en Ryan Babel binnen de lijnen gebracht bij Besiktas, maar de Portugese vedette kon zeven minuten na zijn invalbeurt alweer douchen. Quaresma ontving een directe rode kaart, nadat hij zijn elleboog in het gelaat van Souza had geplant. Demeril werd daarna vanwege commentaar op de arbitrage ook met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd en met negen man moest Fenerbahçe alsnog de gelijkmaker toestaan: een acrobatische poging van Talisca was de ingevallen doelman Carlos Kameni via verdediger Kaldirim te machtig.