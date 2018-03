Sneijder speelt met twee goals en drie assists hoofdrol in monsterzege

Het Al Gharafa van Wesley Sneijder heeft donderdag een verrassend ruime zege weten te boeken op Al Rayyan. De subtopper uit de Qatar Stars League vernederde de nummer drie van de competitie met een 6-1 overwinning, waarbij er een hoofdrol was weggelegd voor de recordinternational van het Nederlands elftal.

Sneijder was vorige week al goed voor twee treffers in de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Al Markhiya en evenaarde dat aantal ook tegen Al Rayyan. De Utrechter opende met een strafschop de score, leverde de assist voor de 2-0 van Abdulaziz Hatem en nam na 25 minuten spelen ook de 3-0 voor zijn rekening. De bezoekers deden via Anderrazak Hamdallah nog voor rust wat terug, maar konden niet voorkomen dat zij ook in de tweede helft drie treffers moesten incasseren.

Sneijder leverde na de thee de assists voor de goals van Diogo Amado en Mehdi Taremi en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Vanaf de bank kon hij tevreden toekijken hoe Moayed Hassan de eindstand op 6-1 bepaalde. Al Gharafa stijgt door de monsterzege naar de derde plaats in de competitie en heeft nu een punt minder dan Umm-Salal, dat echter nog wel een wedstrijd te goed heeft.