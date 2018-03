‘Abramovich liet naam landgenoot vallen bij Vitesse’: ‘Het is niet slecht’

Leonid Slutsky werd recentelijk in verband gebracht met het trainerschap bij Vitesse, waar hij volgend seizoen de opvolger van Henk Fraser zou moeten. Pavel Kucherov zegt niet verrast te zijn door de vermeende belangstelling van de Arnhemmers voor de Russische oefenmeester en denkt dat zijn landgenoot uitstekend bij de Eredivisionist zou passen.

Kucherov, die in het verleden in Nederland werkzaam was bij FC Oss en Willem II en later als scout aan de slag ging bij Arsenal, laat in gesprek met Sport -Express zijn licht schijnen over het gerucht: "De club doet al enige tijd zaken met Russische investeerders en Leonid wil zichzelf graag als trainer bewijzen in Europa. Vitesse is voor hem een goede volgende stap, nadat hij in Engeland gewerkt heeft. Zoals bekend is heeft Vitesse banden met Chelsea, dus het is allemaal logisch."

"Vitesse huurt veel van zijn spelers van Chelsea. Het is geen team dat uitblinkt door sterke persoonlijkheden, maar ze kunnen volgend seizoen meedoen om de bovenste vier, vijf plaatsen", vervolgt Kucherov, die niet uitsluit dat Chelsea-eigenaar Roman Abramovich de naam van Slutsky heeft laten vallen bij Vitesse. De twee zijn naar verluidt vrienden. "Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Het is niet slecht om een goede relatie te hebben met een echte zakenman. We hebben nu tenminste een Russische coach die naam probeert te maken in Europa."