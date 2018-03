Irritatie bij PSG: ‘Weer Neymar! Neymar hier, Neymar daar, Neymar overal!’

De kans is groot dat Paris Saint-Germain het de rest van het seizoen moet stellen zonder Neymar, nu de Braziliaanse superster vermoedelijk twee tot drie maanden nodig heeft om te herstellen van een enkelblessure. Zijn kwetsuur is een forse aderlating voor de Franse topclub, maar teamgenoot Presnel Kimpembe benadrukt dat PSG niet louter afhankelijk is van Neymar.

De verdediger beet donderdag in gesprek met Le Parisien fel van zich af toen hij werd gevraagd naar de situatie rondom de vedette van PSG. "Weer Neymar! Neymar hier, Neymar daar, Neymar overal! Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Als hij niet speelt, dan speelt hij niet. De coach (Unai Emery, red.) zal dan rekenen op andere spelers", aldus Kimpembe.

Neymar viel afgelopen weekeinde in de slotfase van het competitieduel met Olympique Marseille uit met een enkelblessure en zal nog deze week in Brazilië onder het mes gaan. Daarna wacht een revalidatieperiode van tweeënhalf tot drie maanden, zo liet de teamarts van de Braziliaanse nationale ploeg, Rodrigo Lasmar, eerder op de dag al weten.

De 26-jarige flankspeler mist daardoor volgende week hoe dan ook de tweede wedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. PSG hoopt op eigen veld een 3-1 achterstand goed te maken. "Zijn gemis doet ons pijn, we weten dat het een belangrijke speler is voor ons", vervolgt Kimpembe. "We zijn teleurgesteld en zullen voor hem ons best doen om ons te kwalificeren, maar het team komt op de eerste plaats."