Raiola: ‘Hij hoort bij de tien beste spitsen ter wereld en is 100 miljoen waard’

Mario Balotelli speelde de afgelopen twee seizoenen voor OGC Nice, maar lijkt aankomende zomer met een aflopend contract te gaan vertrekken uit Zuid-Frankrijk. Zaakwaarnemer Mino Raiola is alvast druk bezig met het zoeken naar een nieuwe club voor zijn cliënt en verwacht dat het geen groot probleem zal worden om Super Mario ergens onder te brengen.

“Mario is klaar om terug te keren. Hij is uitgegroeid tot een van de tien beste spitsen ter wereld. In Italië is hij de nummer één. Hij is honderd miljoen waard, maar hij is transfervrij over te nemen en daarom een koopje”, vertelt Raiola in gesprek met Rai. “Ik ben al in onderhandeling met clubs in Engeland en Italië. Ik heb met Juventus, AS Roma, Napoli en Internazionale gesproken. AC Milan? Nee, Massimiliano Mirabelli (technisch directeur, red.) zit daar en ik kan niet met hem praten, wij zijn het niet eens.”

Raiola onderhoudt een moeizame relatie met de bestuurder van i Rossoneri en dat zou in de toekomst kunnen leiden tot een vertrek van een andere cliënt, Gianluigi Donnarumma: “Gigio heeft gekozen en wilde bij Milan blijven. Daar heb ik respect voor. Als hij mij echter zou vertellen dat hij wil vertrekken, dan ga ik meteen aan de slag. Hij heeft aanzienlijke aanbiedingen op tafel liggen. Om heel eerlijk te zijn, als het aan mij was zou hij vertrekken bij Milan.”