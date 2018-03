Tagliafico kan zich opmaken voor zware oefenduels na oproep voor Argentinië

Nicolás Tagliafico is door de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli opgeroepen voor de nationale ploeg van Argentinië. De linksback van Ajax kan zich gaan opmaken voor oefenwedstrijden tegen Italië en Spanje. Het is niet voor het eerst dat Tagliafico bij de nationale ploeg zit. In de zomer van vorig jaar debuteerde hij in de interland tegen Brazilië.

Ajax nam Tagliafico in januari voor vier miljoen euro over van Independiente. Hij paste zich snel aan bij Ajax en speelde zich zonder problemen in de basis onder trainer Erik ten Hag. De 25-jarige vleugelverdediger kwam in de tweede seizoenshelft alle zeven de competitiewedstrijden in actie. In gesprek met Ajax Life liet Tagliafico al weten dat hij in beeld was bij Sampaoli. "Hij vertelde mij constant in de gaten te houden en dat ik veel moet blijven spelen als aanvallende linksback.”

Ik voel dat ik via Ajax een serieuze kans maak om te spelen en misschien wel mee te gaan naar het WK", aldus Tagliafico vorige maand. "De bondscoach komt niet voor niets speciaal naar mij toe. Ik moet gewoon mijn best blijven doen." Op 23 maart speelt Argentinië een oefenwedstrijd tegen Italië. Vier dagen later staat een vriendschappelijke interland tegen Spanje op het programma.