‘Men denkt dat hij de nieuwe Vieira is, dat zijn zijn kwaliteiten helemaal niet’

Bryan McClair vindt dat veel mensen een verkeerd beeld hebben bij de kwaliteiten van Paul Pogba. De voormalig spits van Manchester United, die van 1987 tot 1998 zijn thuiswedstrijden speelde op Old Trafford, erkent dat de aankoop van 105 miljoen euro momenteel een moeilijke tijd beleeft onder José Mourinho, maar heeft er vertrouwen in dat de Fransman terug vecht.

"We zagen in Pogba een creatieve speler", zegt McClair, die bij United ook jarenlang werkzaam was als jeugdcoach, in gesprek met The Telegraph. "Ik denk dat mensen het idee hebben dat, vanwege zijn grootte, hij de nieuwe Patrick Vieira (oud-middenvelder van onder meer Arsenal, red.) is, maar dat zijn zijn kwaliteiten helemaal niet. Zijn kwaliteiten zijn kansen creëren en doelpunten maken."

Terwijl Pogba moeite heeft om aan de hoge verwachtingen te voldoen, floreren andere spelers wél onder Mourinho, zoals Jesse Lingard en Scott McTominay. "Niemand had Lingard op zestienjarige leeftijd genomen, want hij had de anatomie van een dertienjarige. We gaven hem wél de kans. McTominay had allerlei problemen met zijn groei. Hij groeide te snel en had te maken met blessures."

"Op die leeftijd groeien ze allemaal. Het belangrijkste is: geduld opbrengen. Voor iedere jonge voetballer is het moeilijkste de puberteit doorstaan. Ze gaan zichzelf bekijken in de spiegel, hun haar doen, een geurtje opdoen, zich met vrouwen bezighouden... Als je dat allemaal doorstaat en nog steeds van voetbal houdt, dan maak je een kans in het profvoetbal", besluit McClair.