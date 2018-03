Dembélé huurt mensen in: ‘Ik moet goed voor mezelf zorgen’

Barcelona betaalde afgelopen zomer een flink bedrag aan Borussia Dortmund om Ousmane Dembélé in te lijven, maar vooralsnog weet de Fransman, mede door blessureleed, niet te imponeren in het Camp Nou. In gesprek met Onze Mondial bevestigt Dembélé het gerucht dat hij een eigen chefkok heeft die zijn maaltijden klaarmaakt.

Volgens Mundo Deportivo had Barcelona de aanvaller een persoonlijke chef toegewezen, zodat Dembélé stopte met het verorberen van louter fastfood. Ook werd gemeld dat de Catalaanse grootmacht het twintigjarige toptalent, die veel stress zou kennen, op ieder moment van de dag bij zijn huis onder meer een dokter en een beveiliger bij zich kan hebben als hij daarom vraagt.

"Ik was geblesseerd, maar ik heb mezelf kalm weten te houden", zegt Dembélé, die voor minimaal 105 miljoen euro werd gestrikt. "Ik denk dat het beter is dat het aan het begin van het seizoen is gebeurd dan op het einde van het seizoen, want dan dienen de belangrijkste wedstrijden zich pas aan." Dembélé zegt dat hij de eerste weken moest aanpoten bij Barcelona.

"De eerste wedstrijden hebben me geholpen me aan te passen. Ik heb een osteopaat en een kok ingehuurd. Een goed dieet is essentieel voor een speler, ik moet goed voor mezelf zorgen", aldus de Fransman, die een goede relatie onderhoudt met zijn teamgenoten: "Ik maak vaak grappen met Luis Suárez. Ik heb hard moeten knokken om te komen waar ik nu ben en ik wist dat ik ooit op een dag met Lionel Messi zou samenspelen."