Rashford krijgt bijzonder advies van oud-spits: ‘Verdomme, ik kan dit gewoon!’

Dwight Yorke is onder de indruk van de potentie van Marcus Rashford. De oud-spits van Manchester United, die met de club onder meer de Champions League won in 1999, zegt voor het YouTube-kanaal van de Engelse grootmacht tegen de jongeling dat hij een grote toekomst voor zich heeft, mits hij een positieve houding hanteert.

“Spitsen zeggen vaak dat instinctieve doelpunten beter zijn. Je laat het gewoon gebeuren en de bal gaat er geweldig in. Het instinct van de spits is belangrijk en ik weet zeker dat jij dat ook in de spits belandt”, aldus Yorke in gesprek met Rashford op de clubsite van the Red Devils. “Jij lijkt veel te hebben en scoort op verschillende manieren, wat nog indrukwekkender is.”

“Je hebt alles en zelfs vrije trappen behoren bij jouw repertoire”, vervolgt de lovende Yorke. “Als ik jou was, zou ik mijn doelpunten altijd bewaren in gedachten. Als je dan een mindere periode beleeft, kan je altijd terugdenken aan de selectie doelpunten die je hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je een goed zelfbeeld hebt en vertrouwen in je eigen kunnen hebt.”

“Zelfs als je even een droogstaat, en dat beleeft iedereen weleens een keer, kijk je goals dan even terug. Het geeft je een lekker gevoel en het zorgt ervoor dat je glimlach weer straalt. Het laat je denken: ‘Verdomme, ik kan dit gewoon!’ Dat is wat ik altijd deed, en geloof me: het werkt. Dat zou mijn advies zijn. Even alle goals op een rijtje zetten, van intikkertjes tot wondergoals.”