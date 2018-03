‘Heb je dat interview gezien? Wenger is zo arrogant, het klopt ook niet’

Arsène Wenger is mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Arsenal bezig, maar de Fransman hekelde onlangs de toekomstvragen aan zijn adres. De manager zei dat hij de hele wereld heeft moeten afwijzen om zijn contract bij the Gunners te respecteren. Stewart Robson, oud-middenvelder van de Londense club, heeft geen goed woord over voor het commentaar van Wenger.

"Heb je dat interview gezien? ‘Ik heb de hele wereld afgewezen om bij Arsenal te blijven.’ Hij is zo arrogant, het klopt ook gewoon niet", zegt Robson, die in de jaren tachtig jarenlang voor Arsenal speelde, in gesprek met talkSPORT. "De reden dat hij bij Arsenal is gebleven, is dat hij kan doen wat hij wil, zonder enige vorm van druk."

"Hij kan doen wat hij wil en krijgt tien miljoen euro per jaar. Dát is waarom hij bij Arsenal is gebleven, niet omdat hij loyaal is. Als hij loyaal was aan Arsenal en zoveel van Arsenal zou houden, was hij twee of drie jaar geleden al weggegaan", zegt de Engelsman, die in Antonio Conte, die onder druk staat bij Chelsea, de ideale opvolger van Wenger ziet.

"Als er een nieuwe manager komt, zou ik de komst van Conte aanmoedigen. Hij gaat natuurlijk Chelsea verlaten en ik denk dat hij ideaal zou zijn voor Arsenal. Hij zou er teamdiscipline in krijgen. Als dat zou gebeuren, zou ik ook graag zien dat Jack Wilshere blijft. Hij heeft geen discipline, omdat hij geen begeleiding heeft. Als er niet iemand komt die de harde hand hanteert, zal hij altijd de potentiële wereldtopper blijven."