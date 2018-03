Stegeman: ‘Een bak vaseline op je bakkes en gaan met die banaan’

Heracles Almelo gaat vrijdagavond op bezoek bij Roda JC. Tijdens de eerste wedstrijd van speelronde 26 zal de temperatuur naar verwachting niet boven het vriespunt uitkomen. Trainer John Stegeman maakt zich daar in aanloop naar de uitwedstrijd niet druk om.

“Je moet een kerel zijn, je kunt je wapenen tegen de kou, je smeert een bak vaseline op je bakkus en dan gaan met die banaan”, aldus de trainer van Heracles tegenover TC Tubantia. Stegeman vindt wel dat zijn ploeg goed voorbereid moet zijn op de omstandigheden die het koude weer met zich meebrengt. “Als het veld slecht is, pas je het spel aan. Als het sneeuwt en het wordt te glad, dan neem je minder risico's achterin. Het is een kwestie van schakelen.”

Stegeman reist met een bijna fitte selectie af naar Kerkrade. Alleen Dario van den Buijs en Jeff Hardeveld zijn niet inzetbaar. De trainer houdt vast aan zijn vaste basiselftal. “Ik was tevreden over de afgelopen wedstrijd. Ik geloof erin om in een vastere samenstelling te spelen. Na de wedstrijd bij NAC Breda (6-1 nederlaag, red.) zijn we stap voor stap beter geworden. We zijn een tijdje op zoek geweest naar balans en die hebben we voor mijn gevoel gevonden. Morgen gaat het om de drie punten. Natuurlijk kijk je ook naar hoe je voetbalt, maar ik weet niet hoe de omstandigheden zullen zijn. We bereiden ons goed voor en willen graag eindelijk een uitwedstrijd winnen, dat zou lekker zijn.”