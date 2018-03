‘Woedende Guardiola laakte instelling Sané en gaf donderspeech’

Josep Guardiola was tijdens de rust bij het duel met Wigan Athletic furieus op Leroy Sané, zo meldt The Telegraph. De manager van Manchester City, die tijdens de FA Cup-nederlaag (1-0) op 19 februari het ook aan de stok kreeg met vakcollega Paul Cook, zou de jonge aanvaller verrot hebben gescholden tijdens de pauze.

Volgens The Telegraph zouden de teamgenoten van Sané verbaasd zijn geweest over de woede jegens het talent uit Duitsland. Sané zou volgens Guardiola gemaakte afspraken negeren. Zo zou de jongeling, die in de rust werd gewisseld door de Spanjaard ten faveure van Kyle Walker, onder meer zijn verdedigende taken niet naar behoren uitgevoerd hebben.

Naar verluidt was de tirade richting Sané ook buiten de kleedkamer duidelijk hoorbaar. Eerder dit seizoen claimde Guardiola al dat de 22-jarige dribbelaar meer werk moest verrichten om steevast in de basisopstelling van the Citizens geposteerd te worden. Na de winst tegen Burnley in de FA Cup zei Guardiola nog dat Sané 'grote fouten' maakte in defensief opzicht.

De ploeg van Josep Guardiola beleeft een uitstekend seizoen, waarbij onder anderen Sané indruk maakt. De negenvoudig international, die dit seizoen reeds 36 keer in actie kwam, heeft deze voetbaljaargang 11 keer gescoord en 14 assists afgeleverd. Sané ligt momenteel tot medio 2021 vast bij de huidige koploper van de Premier League.