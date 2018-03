Is Real Madrid-aankoop Vinícius Júnior al klaar voor de stap naar Europa?

Marca wist vorige week te melden dat Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior, komende zomer al de overstap zal maken van Flamengo naar Real Madrid. Het zeventienjarige Braziliaanse wonderkind zal in de voorbereiding bij de Koninklijke aansluiten, waarna er een besloten wordt wat er verder met hem zal gebeuren. Maar hoe is het nu met Vinícius Júnior? En belangrijker: is de aankoop van 45 miljoen euro al klaar voor de stap naar Real Madrid?

Door Chris Meijer

Real Madrid verzekerde zich in mei 2017 al van Vinícius, die toen pas zestien jaar oud was. Vanwege de reglementen mag hij echter pas als hij achttien is een contract tekenen bij de Koninklijke. Zodoende kan Real Madrid de afkoopclausule van 45 miljoen pas komende zomer ‘officieel’ lichten. Volgens diverse Braziliaanse media kan de transfersom door verschillende bonussen en commissies zelfs nog oplopen tot 61 miljoen. In eerste instantie zou Vinícius nog een seizoen verhuurd worden aan Flamengo en in de zomer van 2019 de oversteek naar Europa maken. Indien de clubs een overeenstemming zouden bereiken, kon de Braziliaan eerder naar Spanje vertrekken. Dat lijkt nu het geval te zijn, want Real wil in de voorbereiding kijken waar Vinícius momenteel staat.

Het ‘huilbaby’-gebaar

Begin februari was het wonderkind het gesprek van de dag in Brazilië. Hij scoorde namens Flamengo tegen rivaal Botafogo en deed vervolgens alsof hij zijn tranen wegpinkte, waarmee hij de tegenstanders en de fans zou hebben geprovoceerd. De manier van juichen kwam hem op een gele kaart te staan. Botafogo besloot na het 'huilbaby'-gebaar zijn stadion niet meer beschikbaar te stellen voor de finale van de Taça Guanabara. "Voetbal is gek geworden. Als je team wint tegen de ploeg van je vriend en je gaat dan juichen, dan maak je blijkbaar een fout. En dan zal je gestraft worden”, reageerde Neymar op het voorval via Instagram. Volgens Sky Sports was de manier van juichen juist een teken van het groeiende vertrouwen van Vinícius, die steeds vaker aan spelen toekomt in de hoofdmacht van Flamengo.

Dankzij één doelpunt in de finale van de Taça Guanabara tegen Boavista (2-0) won Vinícius onlangs zijn eerste prijs met Flamengo. “Iedereen droomt ervan om kampioen te worden en om in een finale te scoren. Dat is mij allemaal overkomen in de laatste wedstrijd. We hebben het goed gevierd”, zei hij in gesprek met Globo Esporte. In de eindstrijd kwam hij een half uur voor tijd als invaller in het veld, evenals in het treffen met Botafogo. Flamengo-trainer Paulo Cesar Carpegiani geeft de jongeling tot dusver weliswaar relatief vaker een basisplaats dan vorig seizoen, maar een vaste waarde is Vinícius nog niet. In 2018 speelde hij voorlopig negen wedstrijden, waarvan vier als basisspeler, in de regionale competities van Rio de Janeiro, die vooraf gaan aan de Braziliaanse Série A. Vinícius kwam in die duels tot vier doelpunten.

Weinig basisplaatsen

De vraag rijst echter of de jongeling ook zo vaak aan de aftrap zal verschijnen als de Série A van start gaat. In de reguliere competitie gaat het er iets anders aan toe dan in de regionale competities die voorafgaand aan het seizoen worden gespeeld en toch vooral als voorbereiding dienen. Op 13 mei 2017 maakte Vinícius in de wedstrijd tegen Atlético Mineiro op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van Flamengo. Op dat moment had hij naar verluidt al een akkoord met Real Madrid en een week na zijn debuut werd de op handen zijnde overgang wereldkundig gemaakt. Vorig seizoen speelde Vinícius 25 competitiewedstrijden voor Flamengo, waarvan slechts 4 als basisspeler. In de Copa Sudamericana kwam hij tot 7 wedstrijden, allemaal als invaller. Daarnaast speelde hij nog één duel in de Primeira Liga, waarin de aanvaller niet tot scoren kwam. In zijn eerste seizoen als profvoetballer kwam de Braziliaan tot vier doelpunten en één assist.

“In Brazilië is het niet normaal dat een jochie van zestien of zeventien in zijn eerste seizoen alles speelt. De beste spelers begonnen hun carrière allemaal later. Dus als hij wel speelt, is dat doordat er op zijn positie geen andere spelers beschikbaar waren. Met het geld dat zijn verkoop heeft opgeleverd, heeft Flamengo twee spelers voor zijn positie gehaald, dus je zou kunnen zeggen dat hij het slachtoffer is geworden van zijn eigen succes”, verdedigde zaakwaarnemer Frederico Pena het gebrek aan basisplaatsen van zijn cliënt in gesprek metMarca. “Santos stelde Neymar niet vaker op omdat hij beter was dan Vinicius, aangezien hij ook niet gespeeld had als de club twintig miljoen euro had gehad om ervaren spelers te halen. Als Vinícius bij Fluminense of Botafogo had gespeeld, was hij de beste in het team geweest.”

Trainer Reinaldo Rueda bracht hem vorig seizoen vooral in de slotfase in het veld om iets te kunnen forceren. Het is de vraag hoe het wonderkind zich zal houden als hij vanaf de aftrap zal starten, als zijn opponenten ook nog fris zijn. Als Vinícius nu in het veld komt, hebben zijn tegenstanders doorgaans al een behoorlijk deel van de wedstrijd in de benen. Met zijn indrukwekkende snelheid en techniek is het dan relatief gemakkelijker om impact te hebben op de wedstrijd. Toch, zo schrijft Sky Sports, kende hij tot dusver zijn beste wedstrijden als basisspeler. Daarnaast is de manier hoe hij invloed uitoefent op wedstrijden wel indrukwekkend. Het beste voorbeeld hiervan is de kwartfinale van de Copa Sudamericana tegen Fluminense. Flamengo had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen en stond in de return met 1-3 achter tegen de stadgenoot, maar aan de hand van de toen zestienjarige Vinícius kwam Fla in het slot van de wedstrijd terug tot 3-3. Weinig spelers kunnen in de heetgebakerde derby een dusdanige rol spelen als invaller, zeker niet op die leeftijd. Vinícius toont steeds meer lef aan de bal en verder vallen zijn dribbels, voetenwerk, snelheid, techniek en afwerking op. Vinícius kan op meerdere plekken op het veld uit de voeten en heeft alle kwaliteiten om uit te groeien tot een speler van wereldklasse.

Maar toch, waarom legt Real Madrid 45 miljoen euro op tafel voor een speler die op het moment van het akkoord pas tien minuten in het eerste elftal van Flamengo had gespeeld? Al op zijn dertiende deed Corinthians Vinícius een ‘aanbod dat onwerkelijk is voor een kind van die leeftijd’. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan en Manchester City toonden al interesse nadat de aanvaller met Brazilië Onder-15 de Copa América had gewonnen en Flamengo had hem op dat moment al een contract laten tekenen met een afkoopclausule van dertig miljoen. Toen Real Madrid Vinícius met Brazilië Onder-17 zag schitteren op de Copa América, waar hij met zeven doelpunten topscorer werd, wist men genoeg. De Madrilenen troefden Barcelona en alle andere Europese topclubs af en voldeed aan de inmiddels verhoogde afkoopclausule van 45 miljoen. “Real Madrid heeft geen 45 miljoen euro voor hem betaald om wat hij vandaag is, maar om wat hij in de toekomst kan worden. Mensen verwachten dingen van hem die Neymar, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi niet deden. Zelfs Marco Asensio liet op zijn zeventiende niet zien wat Vinicius nu op het veld doet”, aldus zaakwaarnemer Pena.

Relatief meer doelpunten dan Neymar

In totaal speelde Vinícius Júnior tot dusver 1432 minuten, waarin hij dus acht doelpunten maakte. De jonge aanvaller wordt geregeld vergeleken met landgenoot Neymar en hij had 1500 speelminuten nodig om tot acht treffers te komen. Ook Gabriel Jesus en Philippe Coutinho hadden na 1432 speelminuten nog niet zo vaak gescoord. Overigens werd Neymar in het begin van zijn loopbaan bij Santos ook rustig gebracht en hij moest het destijds ook geregeld doen met een plaats op de reservebank. In zijn eerste 32 competitiewedstrijden was de aanvaller van Paris Saint-Germain 14 keer basisspeler. “Ik ben blij dat hij laat zien wat wij hem vroeger geleerd hebben. Wat we dachten wat er met hem zou gaan gebeuren, gebeurt ook. Maar laten we nog niet te hard van stapel lopen. Hij is zestien jaar oud en zit nog vol in zijn ontwikkeling”, sprak voormalig jeugdtrainer Ze tegenover Goal.

Vanwege zijn haast fabuleuze techniek, sierlijke dribbel en enorme snelheid is de vergelijking met Neymar snel gemaakt. De aanvaller van Paris Saint-Germain zou voor Real Madrid ook weleens een reden geweest kunnen zijn geweest om zo snel te handelen. In 2013 greep de Koninklijke namelijk naast Neymar en als men hem nu wil binnenhalen, kost dat een duizelingwekkend bedrag. Het grote verschil met Neymar is dat hij al een aantal seizoenen als basisspeler in het eerste elftal van Santos had gespeeld voordat hij de overstap naar Europa maakte. “Als hij het nog niet voor elkaar krijgt om hier een vaste plaats te krijgen, kan ik het me niet voorstellen dat hij een plaats krijgt in het sterrenensemble van Real Madrid”, vertelde Flamengeo-fan Matheus Sampaio in gesprek met Bleacher Report. Een andere supporter, Binho Rascao, voegde daar aan toe: “Hij is het beste talent uit Brazilië sinds Neymar. Maar hij is pas zeventien en moet nog gevormd worden.”

Zwakheden

In de Braziliaanse competitie laat Vinícius zich nauwelijks intimideren door het fysieke spel van tegenstanders. Hij is het type speler dat de aandacht trekt van ruige spelers, iets waar Real Madrid zich naar verluidt overigens ook zorgen over maakt. Maar hij laat zich niet snel provoceren en dat mentale aspect is belangrijk voor een talent uit Zuid-Amerika. De talentvolle aanvaller kent wel nog enkele zwakheden. Zo noemt Bleacher Report hem in sommige gevallen te individualistisch. Hij zou zich nog teveel willen laten zien met trucjes en houdt de bal zo nu en dan te lang vast, waardoor hij het teambelang uit het oog verliest: “Zelfs de meest getalenteerde spelers kunnen door de mand vallen als ze zich geen teamspeler tonen.” Sky Sports schrijft dat hij geregeld een te moeilijke oplossing zoekt, waardoor het percentage passes dat aankomt lager ligt dan het gemiddelde van de selectie van Flamengo. “Vinícius moet opgroeien in het openbaar. Hij is een ruwe diamant en bepaalde trucjes die hij probeert gaan mis, omdat het te haastig doet of de verkeerde keuze maakt. Maar als het goed gaat, zie je een glimp van een speler die het hoogste niveau kan halen”, concludeert World Soccer.

“Ik ken mijn potentie en weet hoe ver ik kan komen. Ik ga hard werken bij Flamengo, zodat ik niet een belofte blijf. Marcelo stuurt me berichtjes wanneer ik goed speel, ik wacht altijd op dat berichtje”, zei Vinícius in gesprek met Globo Esporte. Tegenover Bem Amigos of Sport TV voegde hij toe: “Ik ben niet bang, ik ken mijn kwaliteiten. Met de hulp van iedereen bij Flamengo en mijn familie kan ik mijn droom vervullen. De mensen om me heen zorgen dat ik rustig blijf. Op dit moment denk ik alleen nog aan Flamengo, maar in juli kan er van alles gebeuren. Ik leef ieder moment hier alsof het mijn laatste is, omdat ik niet weet wat er met me gaat gebeuren. Ik ontmoette Cristiano Ronaldo, Marcelo en Casemiro, allemaal spelers die ik alleen ken uit videospelletjes. Vroeger was ik gewend om meer aan de linkerkant te spelen, maar de trainer heeft me gevraagd om minder te lopen en dichter bij het doel te blijven.”

Rueda, die tegenwoordig bondscoach is van Chili, was vorig jaar in gesprek met Cadena Sur lovend over de houding van Vinícius. “Het meest indrukwekkende is dat zijn gedrag excellent is, ondanks hij naar Real Madrid zal gaan. Hij toont veel respect, luistert goed en staat open voor aanwijzingen. Hij veroorzaakt geen problemen, blijft heel nederig en sociaal richting zijn teamgenoten. Op dit moment zit hij op het goede pad”, sprak de voormalig oefenmeester van Flamengo. Carlos Amadeu, bondscoach van Brazilië Onder-20, wilde tegenover ESPN iets minder hard van stapel lopen. “Hij is een belofte, maar we moeten niet te snel gaan. Vinícius is een goede jongen, maar kan nog veel fouten maken en ik hoop dat mensen geduldig met hem zijn. Hij moet gefocust blijven, ondanks alle glamour die om hem heen hangt. Als hij dat doet, kan hij een heel hoog niveau halen.”

Het staat buiten kijf dat Vinícius buitengewoon getalenteerd is, maar zoals het er naar uitziet lijkt hij nog niet klaar voor de stap naar Real Madrid. Bij Flamengo brengt men de jonge aanvaller vooralsnog rustig. De mankementen in zijn spel worden op dit moment voornamelijk veroorzaakt door onervarenheid en Flamengo lijkt voor hem op dit moment de perfecte omgeving om meer ervaring op te doen, temeer omdat het voor Vinícius een vertrouwde omgeving is. Het niveau in Brazilië ligt weliswaar wat lager dan in de meeste Europese competities, maar op dit moment speelt Vinícius bij een van de grootste clubs van Brazilië. De druk bij Flamengo is doorgaans erg hoog en als de jongeling ergens goed aan de verwachtingen kan wennen die bij Real Madrid horen, is dat wel bij zijn huidige club. “Ik droom ervan om op een dag het shirt van Brazilië te dragen. Maar ik weet niet of dat dit jaar al kan gebeuren, of volgend jaar. Ik ontwikkel me elke dag bij Flamengo, zodat ik het moment kan bereiken waarop ik Brazilië vertegenwoordig.”