Roda JC licht optie Molenaar: ‘Het schept duidelijkheid naar de toekomst’

Roda JC en Robert Molenaar gaan langer met elkaar door. Via de officiële kanalen laat de club weten dat de optie in het contract van de hoofdtrainer gelicht is. Hierdoor staat de coach ook volgend seizoen voor de groep in Kerkrade. Molenaar strijdt met Roda tegen degradatie. Zijn team is terug te vinden op de zeventiende plaats op de ranglijst.

Molenaar is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer in de Eredivisie. Technisch directeur Harm van Veldhoven is van mening dat de coach de juiste persoon is om Roda in de Eredivisie te houden. “We hebben aan het begin van het huidige seizoen bewust gekozen voor Molenaar”, klinkt het. “Wij vinden dat hij als trainer en persoon past binnen deze club en bovendien is hij een wezenlijk onderdeel in de visie die wij als club naar buiten toe willen uitdragen.”

Met de contractverlenging spreekt Roda het vertrouwen uit in Molenaar. “Het schept bovendien duidelijkheid naar de toekomst toe om in dit vroege stadium aan te geven dat we ook volgend jaar met elkaar doorgaan. Wij hebben alle vertrouwen in Robert en we zijn er samen van overtuigd dat de weg die we zijn ingeslagen, de juiste is”, aldus Van Veldhoven.