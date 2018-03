Landgenoot adviseert: ‘Robben moet nog niet terugkeren naar Nederland’

Arjen Robben is mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Bayern München bezig. De Nederlander wordt vanwege zijn aflopende contract veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij der Rekordmeister. Khalid Boulahrouz, oud-verdediger en voormalig teamgenoot van Robben, hoopt dat zijn landgenoot langer te bewonderen zal zijn in het shirt van Bayern.

"Ik vind dat hij nog niet terug moet keren naar Nederland", zegt Boulahrouz in gesprek met Goal. "Hij kan uiteindelijk wel terugkeren, maar dat ligt ook aan zijn gezin. Hij speelt al jarenlang in verschillende topcompetities. In Engeland, Spanje en nu in Duitsland. Maar er komt een moment waarbij je lichaam niet meer verder kan, dat je vermoeid bent."

"Zelfs als je verder wil gaan, geeft je lichaam een signaal af en zegt het: 'Oké, ik kan het niet meer aan.' Als hij nog door kan gaan, adviseer ik hem om door te gaan bij Bayern München. Het is een van de beste clubs ter wereld en hij heeft al een grootse reputatie in Duitsland. Hij speelt er al vele jaren, dus waarom niet? Het voelt nog steeds als zijn thuis, dus waarom van club veranderen?"

"Hij ziet er fysiek nog goed uit, dus ik zie niet in waarom hij niet nog een paar jaar door kan. Hij is een van de beste spelers met wie ik heb gespeeld. Hij is fantastisch", concludeert Boulahrouz. Tot op heden heeft Robben, die volgens zijn vader annex zaakwaarnemer verschillende aanbiedingen van andere clubs heeft gehad, nog geen voorstel van Bayern ontvangen.