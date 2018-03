Liverpool getipt: ‘Waarom zou je die legende niet een een fortuin aanbieden?’

Het is nog onduidelijk of Gianluigi Buffon na dit seizoen stopt. De doelman van Juventus loopt komende zomer uit zijn contract bij la Vecchia Signora en volgens Stan Collymore, oud-aanvaller van Liverpool, is dit de ideale gelegenheid voor the Reds om de ervaren sluitpost naar de Premier League te halen.

Buffon heeft eerder aangegeven dat hij louter doorgaat bij Juventus óf gaat stoppen. Collymore denkt echter dat een fiks geldbedrag de routinier kan overtuigen. "Wat Liverpool nodig heeft, is een doelman van topkwaliteit", citeren verschillende Engelse media de voormalig aanvaller. "Als men moet kiezen tussen een jonge en oude doelman, dan zou ik kiezen voor ervaring."

"Spelers als Petr Cech en Joe Hart, die de Premier League hebben gewonnen, kunnen die ervaring in de kleedkamer brengen. Buffon praat over zijn pensioen aan het einde van het seizoen. Waarom zou je die legende niet een een fortuin aanbieden? Een gigantisch icoon met veel charisma die wellicht van de ene prachtige voetbalclub naar de andere verkast. Dat Buffon denkt: ik ga de komende twee jaar hier de volgende generatie keepers helpen."