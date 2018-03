Seizoen Neymar bij PSG zit erop; WK wordt race tegen de klok

Neymar komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. De Braziliaan raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Olympique Marseille zodanig geblesseerd dat een operatie noodzakelijk is. Later deze week wordt hij in Brazilië geopereerd aan zijn gebroken middenvoetsbeentje. De teamarts van de Braziliaanse nationale ploeg, Rodrigo Lasmar, voert de operatie uit en laat aan Braziliaanse media weten dat het herstel zeker tweeënhalf tot drie maanden in beslag gaat nemen.

Zodoende is de kans groot dat Neymar het lopende seizoen niet meer in actie komt voor Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht speelt de laatste competitiewedstrijd over tweeënhalve maand, op 19 mei. Het wordt voor Neymar een race tegen de klok om volledig fit te zijn bij de start van het WK in Rusland. Voor Brazilië start de groepsfase op zondag 17 juni met een wedstrijd tegen Zwitserland.

De problemen in de voorhoede van PSG zijn na woensdagavond nog groter geworden, want ook Kylian Mbappé heeft zich in de ziekenboeg gemeld. De Frans international raakte woensdag in de bekerwedstrijd tegen Olympique Marseille geblesseerd en bleef in de rust in de kleedkamer achter. Trainer Unai Emery hoopt dat Mbappé er dinsdag in de return van de Champions League bij kan zijn tegen Real Madrid.