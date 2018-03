Van der Vaart biedt oude club helpende hand: ‘Er is geen leider meer’

Hamburger SV beleeft een zeer moeizaam seizoen en daar baalt Rafael van der Vaart van. De ervaren middenvelder van FC Midtjylland maakte in het verleden furore bij de Bundesliga-club. De Nederlander zegt in gesprek met Sport 1 dat het hem pijn doet dat HSV, dat zeventiende staat, tegenwoordig moet strijden tegen degradatie.

"Er is geen leider op het veld", analyseert de voormalig aanvoerder van HSV. "In mijn tijd waren er Heiko Westermann, Marcell Jansen of ik. We speelden ook weleens slecht, maar we konden de druk beter aan. We waren de leiders en onze teamgenoten konden aan ons hun prestaties ophalen. Vandaag de dag is er geen leider meer bij HSV."

"Ik zou graag helpen, het maakt me niet uit of dat in de Tweede Bundesliga zou zijn. Het zou een eer zijn. Als speler of in een andere functie. Het is mijn club", vervolgt de 35-jarige Van der Vaart, die zich niet kan vinden in de mening van sommigen dat het misschien beter is dat HSV degradeert: "Dat is complete onzin. Voor HSV zou degradatie een ramp zijn."

"De afgelopen jaren zijn veel dure spelers aangetrokken die niets hebben gebracht. De huidige selectie is te slecht. Je moet met nieuwe, hongerige spelers opnieuw beginnen." Van der Vaart hoopt dat HSV zaterdag tegen het FSV Mainz 05 van Nigel de Jong punten gaat pakken. "Als HSV dat duel verliest, is het voorbij. Dan heb ik geen hoop meer en ook geen vertrouwen in de spelers."