‘Spelers Arsenal beleggen crisisoverleg zonder Arsène Wenger’

De geruchten doen al het gehele seizoen de ronde dat Arsène Wenger aan zijn laatste jaar bezig is bij the Gunners. De Engelse media speculeren met name de laatste weken over een vertrek van de Fransman. Volgens The Sun hebben de spelers van Arsenal, onder leiding van Per Mertesacker, een crisisoverleg gehad, zonder de aanwezigheid van Wenger.

De Duitse verdediger zou na de verloren finale in de Carabao Cup tegen Manchester City (0-3) alle spelers bij elkaar hebben geroepen op het trainingscomplex. Mertesacker, die bij de eindstrijd de gehele wedstrijd op de bank zat, waarschuwde de rest van de selectie dat ze niet alleen voor Arsenal, maar ook voor de positie van Wenger aan het voetballen zijn.

Daarna volgde naar verluidt een felle discussie, waarin de spelers elkaar de waarheid vertelden en elkaar op een constructieve manier bekritiseerden. Enkelen eisten meer inzet bij de rest van de selectie. Mertesacker, die aan het eind van het seizoen achter de schermen aan de slag gaat bij Arsenal, benadrukte dat alle neuzen dezelfde kant op moeten wijzen om te presteren.

Wenger reageerde eerder boos op vragen over zijn toekomst bij Arsenal: "Dat is de laatste zorg die ik op dit moment heb. Mijn werk is om te focussen en om uiteindelijk prestaties te leveren. Het is aan andere mensen om mij te beoordelen. Ik ben hier nu al 21 jaar en heb de hele wereld af moeten wijzen om mijn contract te respecteren. Ik vind het dan verbazingwekkend dat ik elke keer op deze vragen antwoord moet gaan geven."