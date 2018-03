PSG witheet over woorden Payet en stuurt brief: ‘Dit is onaanvaardbaar’

Paris Saint-Germain is boos dat de arbitrage in de Ligue 1 de spelers van de Franse topclub weigert te beschermen. L’Équipe heeft een brief in bezit die PSG naar Pascal Garibian, baas van het scheidsrechterskorps van de Ligue 1, heeft gestuurd na de overwinning op Olympique Marseille afgelopen zondag. De club van Unai Emery vraagt om betere optredens van de arbiters.

Tijdens het duel met de aartsrivaal kregen de spelers enkele pittige tackles te verduren. Neymar moest zelfs geblesseerd van het veld en is ongeveer zes tot acht weken uitgeschakeld. Antero Henrique, sportief directeur van PSG, was woest over het optreden van de spelers van Marseille en spuwt zijn gal over scheidsrechter Benoit Bastien, die had moeten ingrijpen.

Zo is Henrique onder meer boos over de woorden die Dimitri Payet zou hebben gezegd tegen de arbiter, namelijk: "Zeg Neymar dat hij het rustig aan moet doen, anders zullen we hem aanpakken." Henrique walgt van de vermeende uitspraken: "Deze opmerkingen zijn onaanvaardbaar en hadden door de heer Bastien moeten worden bestraft en in zijn rapport moeten worden vermeld."

Ook de aanslagen op onder meer Kylian Mbappé en Dani Alves worden benoemd. "De club is afhankelijk van de bevooroordeelde en oneerlijke behandeling die de kwaliteit van het spel ondermijnt, blessures veroorzaakt bij onze spelers en een schadelijk klimaat schept", aldus Henrique, die schrijft te hopen dat dit de laatste brief was die hij dit seizoen naar de Ligue 1 stuurt.