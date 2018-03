Atlético komt met contractnieuws: ‘Het is een eer om hier te spelen’

Thomas Teye Partey blijft langer bij Atlético Madrid. De huidige runner-up van LaLiga maakt bekend dat de 24-jarige middenvelder zijn tot medio 2022 doorlopende contract met één seizoen heeft verlengd. Partey ligt nu dus tot de zomer van 2023 vast in het Wanda Metropolitano.

Partey maakte in 2011 de overstap van het Ghanese Odometah FC naar Atlético werd vervolgens verhuurd aan Real Mallorca en Almería. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in november 2015 en staat inmiddels op 9 doelpunten en 5 assists in 82 officiële wedstrijden voor het team van trainer Diego Simeone.

“Het is voor mij een eer om voor deze club te spelen”, reageert de veertienvoudig international van Ghana op de website van los Colchoneros. Partey won als selectiespeler nog geen prijzen met Atlético, maar stond in 2015/16 wel in de finale van de Champions League.