Pochettino ziedend: ‘Dit was beschamend, dit kan de hele sport veranderen’

Tottenham Hotspur won woensdagavond eenvoudig van Rochdale (6-1), maar na afloop van het FA Cup-duel ging het vooral over de arbitrage. Scheidsrechter Paul Tierney maakte veelvuldig gebruik van de videoscheidsrechter (VAR), waarbij onder meer een treffer van Fernando Llorente en een penalty van Heung-min Son werden afgekeurd. Mauricio Pochettino zegt een gruwelijke hekel te hebben aan de VAR.

"Voetbal is een spel van emoties", begint de manager van Tottenham na afloop bij de BBC. "Dit was beschamend. De spelers hadden het lastig om de focus te bewaren. Zelf geloof ik niet dat we op dit moment VAR nodig hebben. We hebben de beste scheidsrechters van Europa. Die maken soms fouten, net als de spelers. Maar zo is het altijd geweest."

"Die fouten horen bij het voetbal", vervolgt de Argentijn. "Ik ben voor nieuwe technologie, maar laten we voorzichtig zijn. Dit kan de hele sport veranderen en de emotie doden. Het is gewoon moeilijk voor de scheidsrechter. Ik heb medelijden met de scheidsrechter, maar ook met de fans, want het is moeilijk zulke situaties te begrijpen." Steve Parish, voorzitter van Crystal Palace, sluit zich in gesprek met de BBC aan bij de woorden van Pochettino.

"We begeven ons op een gevaarlijke weg", begint de preses. "Ik maak me echt zorgen om de VAR. Ik denk dat we aardig wat tv-kijkers verliezen, want mensen die niet iedere week kijken, zullen bij een wedstrijd opeens andere regels zien. Ze weten niet wat er gebeurt. We praten over kijkers met een korte spanningsboog. Dus waarom steeds deze onderbrekingen en een wedstrijd 120 minuten maken in plaats van 90 minuten? Ik zou alles bij het oude laten en misschien een extra scheidsrechter erbij zetten."