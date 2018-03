Donderdag, 1 Maart 2018

FFP dwarsboomt plannen van Barcelona

Robert Lewandowski is niet van plan om met Bayern München in gesprek te gaan over een nieuw contract. Dit nieuws zet de deur naar Real Madrid open, terwijl Manchester United en Chelsea ook geïnteresseerd zijn. (Sky Deutschland)

Borussia Dortmund heeft de gesprekken met Marco Reus over een nieuw contract weer opgepakt. De huidige verbintenis van de aanvaller, die net is teruggekeerd van een blessure, loopt medio 2019 af en Liverpool is geïnteresseerd in zijn diensten. (BILD)

Vanwege de Financial Fair Play-regels moet Barcelona tot juli wachten tot het Samuel Umtiti een verbeterd contract kan laten tekenen. Manchester United kan de verdediger daardoor nog wegkapen, omdat zijn afkoopclausule nu nog zestig miljoen euro bedraagt. (Goal)

Het leek erop dat Marouane Fellaini naar Turkije zou vertrekken, maar zijn toekomst kan ook in Italië liggen. AS Roma is van plan om de Belgische middenvelder, die in het bezit is van een aflopend contract bij Manchester United, een aanbod te doen. (Diverse Italiaanse media)

Craig Bellamy stond op het punt om aan de slag te gaan bij Oxford United. De Welshman was het zelfs al eens over de voorwaarden, maar nadat de club werd overgenomen door Sumrith Thanakarnjanasuth trok hij zich terug. (Sky Sports)