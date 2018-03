Bayern versterkt zich met ‘Top-Talent’: ‘Wij maakten geen kans meer’

Bayern München heeft zich versterkt met Paul Will. De negentienjarige middenvelder heeft een aflopend contract bij FC Kaiserslautern en sluit in de zomer aan bij het tweede elftal van trainer Tim Walter, zo maakt Bayern bekend.

Will is de aanvoerder van de Onder-19 van FC Kaiserslautern en staat te boek als een groot talent. Dit seizoen kwam hij in zestien competitiewedstrijden tot vier doelpunten. Will, die eerder voor TSG Wieseck speelde, tekent een driejarig contract in Beieren.

“Met Tim verliezen we een Top-Talent uit onze eigen jeugdopleiding”, reageert Boris Notzon, sportief directeur van de FCK. “We hebben de afgelopen maanden geprobeerd om Paul een plan met toekomstperspectief te bieden en hadden hem graag langdurig behouden. Desondanks zijn we trots dat we opnieuw een toptalent hebben voortgebracht en als Bayern aanklopt, dan maken wij geen kans meer.”

“Ik ben FC Kaiserslautern dankbaar en verheug mij op mijn nieuwe uitdaging bij Bayern, om de volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling. Het motiveert om bij zo’n grote club de kans te krijgen”, aldus Will. Hoofd jeugdopleiding Jochen Sauer: “Paul is een zeer getalenteerde speler. Hij heeft zijn kwaliteiten in de competitie en beker ruimschoots laten zien.” Het tweede van Bayern komt overigens uit op het vierde niveau van Duitsland.