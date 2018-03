Opnieuw succes voor Gattuso: ‘Maar ik ben geen geweldige trainer’

Gennaro Gattuso lijkt het goed op de rit te hebben bij AC Milan. De trainer verloor in negentien wedstrijden slechts drie keer met i Rossoneri en plaatste zich woensdagavond ten koste van Lazio voor de finale van de Coppa Italia. De veertigjarige Gattuso weigert echter om zichzelf te overladen met schouderklopjes.

“Ik weet dat ik ze soms gek maak op de training, maar het betaalt zich wel uit en het zal het uiteindelijk allemaal waard zijn”, aldus Gattuso tegenover Rai Sport. “Het is ook belangrijk om de credits aan Vincenzo Montella te geven, want hij heeft belangrijk voorwerk gedaan. Ik wil ook duidelijk maken dat ik geen geweldige trainer ben. Ik zit nog in mijn beginstadium. Ik ben nog geen goeroe en heb nog niets bereikt.”

“Tegelijkertijd ben ik ook niet de persoon die sommige mensen denken dat ik ben. Men vergeet namelijk dat ik de afgelopen vijf jaar niet heb stilgezeten. Ik ben kampioen geworden in de Liga Pro en heb enkele zware ervaringen in moeilijke omstandigheden in het buitenland meegemaakt”, doelt de oud-middenvelder op zijn dienstverbanden bij OFI Kreta in Griekenland en FC Sion in Zwitserland.

“Het trainersvak is een praktijkvak. Je leert het pas echt als je te maken krijgt met tegenslagen. Ik heb er enkele gehad en er zullen er nog meer komen. Het bereiken van de bekerfinale is een droom en ik ben een gelukkig man dat ik deze buitengewone kans krijg. Als ik bij AC Milan kan blijven, dan doe ik dat natuurlijk, want dit is mijn thuis. Als ik niet kan blijven, dan moet ik op zoek naar een andere uitdaging.” De eerstvolgende wedstrijd van Milan is die van komende zondag tegen Internazionale.

Overigens lijkt de spelersgroep bijzonder content te zijn met de aanwezigheid van Rino. Hakan Calhanoglu en Alessio Romagnoli zijn namelijk vol lof: “Gattuso heeft mij veranderd. Hij praat veel met mij en zegt dat ik vrij moet zijn in mijn hoofd. Hij is meer een mental coach dan een voetbalcoach”, aldus de Turkse middenvelder tegen Calciomercato. Romagnoli: “De trainer verdient alle krediet, want hij heeft ons de intensiteit en de grinta meegegeven die we ontbeerden”, besluit de verdediger bij Rai.