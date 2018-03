KNVB bestraft FC Twente na ‘misdragingen van kleine groep individuen’

FC Twente neemt het op 14 april op tegen ADO Den Haag, maar zal bij die uitwedstrijd niet gesteund worden door publiek uit Enschede. De KNVB maakt namelijk bekend dat de nummer zestien van de Eredivisie één wedstrijd zonder uitfans moet spelen.

De aanklager heeft tijdens de uitwedstrijd tegen Roda JC Kerkrade ‘verschillende misdragingen’ geconstateerd: zo werd er vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid. Het duel moest tijdelijk worden stilgelegd. “De aanklager is van mening dat FC Twente voor, tijdens en na afloop onvoldoende maatregelen heeft getroffen om het afsteken en gooien van vuurwerk te voorkomen of te beëindigen”, klinkt het.

FC Twente is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel. “Dit is het gevolg van misdragingen van een kleine groep individuen. We balen ervan dat dit al die trouwe supporters treft die steeds in grote getale de ploeg steunen bij uitwedstrijden, zoals ook gisteren weer in Alkmaar. Die steun kan het team goed gebruiken, maar helaas blijft het vak in Den Haag straks leeg”, zegt woordvoerder Erik Velderman.