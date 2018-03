‘PSV moet niet ineens goed gaan voetballen’

Hugo is teleurgesteld in trainer Philip Cocu: ‘De afspraak was: PSV speelt ruk’. Maar hij is er wel van overtuigd dat ze in Eindhoven kampioen worden: ‘Tegen Ajax pakt PSV de titel.’ Volgens Koert kan het nog alle kanten op. Verder: Dick Advocaat wordt uitgelachen en het wisselbeleid van Ten Hag: ‘Teleurstellend.’