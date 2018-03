‘In Duitsland willen we geen omstandigheden zoals in het Engelse voetbal’

In Duitsland is momenteel veel te doen over het afwerken van competitiewedstrijden op maandag. De nieuwe speeldag is onderdeel van een televisiedeal, maar de fans laten duidelijk blijken dat ze geen voorstander zijn van de plannen. Zo bleef een deel van de supporters van Borussia Dortmund afgelopen maandag tijdens de wedstrijd tegen FC Augsburg (1-1) weg.

Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, begrijpt de onvrede van de fans. “In Duitsland willen we geen omstandigheden zoals in het Engelse voetbal. Het televisiecontract loopt nog tot medio 2021, dus ik hoop dat er voor die tijd iets aan gedaan kan worden. Tachtig procent wil niet dat er op maandag gespeeld wordt en tegen zo’n meerderheid kan je niks doen, dat is niet mogelijk”, zegt Watzke in gesprek met de BBC.

“In Engeland accepteren de fans dat ze voornamelijk als klanten worden gezien. Wij hebben 154.000 leden, die allemaal onderdeel van de club willen zijn en geen klant. Dat is het grote verschil”, vervolgt de algemeen directeur van Borussia Dortmund. “De nummers achttien, negentien en twintig in Engeland zitten in dezelfde financiële situatie als Borussia Dortmund. Dat is voor ons niet gemakkelijk.”

“De makkelijkste stap zou zijn om naar iemand uit de Verenigde Staten of China te gaan, die het nodige wil investeren. Maar dat is niet onze manier, onze leden willen dat niet. Als er in Duitsland aan de 50+1 regel gesleuteld wordt, zou dat ook enorm veel reacties oproepen bij de supporters. Iedere wedstrijd komen er bij ons 81.000 mensen kijken. We hebben 28.000 staanplaatsen en een kaartje kost tussen de elf en veertien euro, dat hoort bij Borussia Dortmund. In Engeland hebben ze nu misschien wel meer geld, maar ik hoop dat we over twintig jaar kunnen zeggen dat onze manier beter was”, besluit Watzke.