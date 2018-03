Simeone pleit na transfers Carrasco en Gaitán voor ‘mondiale deadlineday’

Diego Simeone pleit voor nieuwe afspraken over de sluiting van de transfermarkt. De trainer van Atlético Madrid zag deze week Yannick Carrasco en Nicolás Gaitán naar het Chinese Dalian Yifang vertrekken. Omdat de transfermarkt in Spanje al gesloten is, is de nummer twee van LaLiga niet in staat om vervangers in huis te houden. Daardoor moet Simeone het huidige seizoen afmaken met negentien volwaardige selectiespelers.

Eind januari vertrok Augusto Fernández al bij Atlético Madrid naar Beijing Renhe en deze week trokken dus ok Carrasco en Gaitán de deur bij Atleti achter zich dicht. De transfermarkt van de Chinese Super League ging pas dicht op woensdag 28 februari. “Het is een ongemakkelijke periode”, zegt Simeone in de Spaanse media. “Het zou beter zijn als we een deadlineday zouden hebben voor iedereen. Het zou spelers, clubs en trainers meer rust geven.”

Simeone zegt er niets op tegen te hebben dat spelers Europa verlaten voor China. “Ik ben niet bezig met de voorkeuren van anderen. Als het om het geld gaat, dan is dat een persoonlijke keuze. In het voetbal verrast niets mij meer. Dit soort keuzes kunnen altijd gemaakt worden”, aldus Simeone, die een kleine selectie heeft overgehouden. “Het is een kleine maar enorm competitieve groep.”