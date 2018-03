Van Dijk: ‘Mensen weten niet wat er daadwerkelijk gebeurd is’

Virgil van Dijk werd in januari in een klap de duurste verdediger aller tijden. Liverpool haalde de Oranje-international voor 84,5 miljoen euro naar Anfield. De 26-jarige ex-speler van onder meer Celtic en Southampton scoorde bij zijn debuut in de FA Cup tegen rivaal Everton, maar kreeg daarna te maken met een kleine terugval. Van Dijk had tijd nodig om gewend te raken aan de speelstijl van manager Jürgen Klopp. In gesprek met de BBC erkent Van Dijk dat hij moest bijschakelen.

“Ik raak nu gewend aan onze speelstijl. De intensiteit van onze manier van spelen ligt een stuk hoger dan ik gewend was. Iedere dag hier is zwaar. Ik werk heel hard, ren veel en merk een groot verschil. Ik moest er een schepje bovenop doen, met name in de beginfase”, aldus Van Dijk, die eigenlijk afgelopen zomer al naar Liverpool wilde. Destijds liet Southampton hem niet gaan, ondanks een transferverzoek.

Van Dijk werd tijdelijk uit de selectie van Southampton gezet. Na een tijdje keerde hij terug in de selectie van manager Mauricio Pellegrino, om uiteindelijk in januari alsnog naar Anfield te verkassen. “Mensen weten niet wat er daadwerkelijk is gebeurd”, laat Van Dijk weten. “Ik heb me niet laten horen en ben doorgegaan met spelen. Ik had er net acht maanden blessureleed op zitten en was al lang blij dat ik weer kon spelen. Na de zomerse transferperiode heb ik de knop omgezet. Ik heb nergens meer aan gedacht tot het moment dat ik een telefoontje kreeg van de clubleiding van Southampton.”

De transfer naar Liverpool werd in gang gezet. Op 5 januari verscheen Van Dijk al in de basis tegen the Toffees en maakte in die wedstrijd het winnende doelpunt. “Het was een gekke en drukke week. Het was speciaal, dat zal ik nooit vergeten. Ik zou eigenlijk niet eens starten tegen Everton”, aldus Van Dijk, die bij zijn nieuwe club mooie dingen wil bereiken. “Ik ben naar hier gekomen om al het mogelijke te bereiken. Ik ben trots en blij om hier te zijn.”