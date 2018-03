Vader Neymar brengt PSG niet in verlegenheid: ‘De media willen controverse’

Neymar Senior bracht woensdagavond naar buiten dat zijn zoon onder het mes moet. De Braziliaanse sterspeler van Paris Saint-Germain brak afgelopen weekeinde zijn middenvoetsbeentje en zal daar aan het einde van de week in Brazilië aan geopereerd worden. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zegt tegenover L’Équipe dat een operatie de enige optie was.

“We zeiden direct al dat we drie dagen nodig hadden om de blessure in te schatten. De dokter van de Braziliaanse ploeg en de dokter van ons hebben met elkaar gesproken. We waren het er allemaal over eens: een operatie is de enige optie. Drie partijen hebben deze beslissing genomen, iedereen was het ermee eens”, vertelt Al-Khelaïfi. De vader van Neymar bracht het nieuws uiteindelijk woensdagavond naar buiten en dat zit de preses van PSG niet dwars.

“Nee, hij heeft ons niet in verlegenheid gebracht. De media willen graag controverse. Ik wil de vader van Neymar juist bedanken, omdat hij bij ons blijft tot de wedstrijd tegen Real Madrid. Hij is een echte heer, ik ben geraakt omdat hij zei: Ik wil bij jullie blijven tot de wedstrijd tegen Real, omdat we een familie zijn”, vervolgt de preses van PSG. “Ik weet nog niet wanneer Neymar terug zal keren, het hangt er vanaf hoe het herstelt. We zijn heel teleurgesteld voor hem, maar we hadden geen keuze.”

“Een operatie was de beste keuze en we hebben die keuze samen gemaakt. We zullen de volgende ronde in de Champions League nu samen met de fans moeten halen. De wedstrijd tegen Real Madrid is heel belangrijk, maar ik weet dat we een goed team hebben en we zijn in staat om te winnen”, besluit Al-Khelaïfi. Paris Saint-Germain neemt het komende dinsdag op tegen Real Madrid, dat de heenwedstrijd met 3-1 won. Zonder Neymar wonnen les Parisiens woensdagavond met 3-0 van Olympique Marseille.