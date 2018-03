‘Concurrentie heb je altijd bij een topclub, dus ben niet verbaasd over Malacia’

Ridgeciano Haps keerde woensdagavond terug in de basiself van Feyenoord in de wedstrijd tegen Willem II (3-0). De verdediger had met twee assists een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale van de KNVB Beker. De afgelopen tijd zag Haps de jonge Tyrell Malacia uitstekend presteren op zijn plek.

“Ik heb een paar vervelende blessures gehad, ongelukkige blessures ook. Maar ik ben nu weer fit. Het is alleen maar mooi om te zien hoe Malacia speelt, voor hem en ook voor ons als team. Concurrentie heb je altijd bij een topclub als Feyenoord. Dus ik ben niet verbaasd over Malacia”, zegt Haps in gesprek met FOX Sports. De verdediger leverde woensdagavond assists op Steven Berghuis en Robin van Persie.

“Bij de eerste stond ik tegenover Thom Haye. Versnelde ik, gaf ik hem net nog een tikkie mee en gaf ik hem op Steven op de penaltystip. En bij de tweede ging ik alleen af op de keeper en gaf ik hem op Robin”, analyseert de verdediger. Door de 3-0 overwinning op Willem II heeft Feyenoord de bekerfinale bereikt, maar Jan-Arie van der Heijden zegt in gesprek met Voetbal International dat eventuele bekerwinst het seizoen niet goed zal maken.

“In de voetballerij vergeet iedereen snel. Dat geeft ook niet: we hebben nu als doel om de beker te winnen en weer een prijs te pakken”, zegt de verdediger, die van mening is dat Feyenoord woensdagavond de enige ploeg was die de overwinning verdiende en uitkijkt naar het ‘mooie affiche’ tegen AZ. “Het zal het seizoen niet goedmaken, maar het geeft in ieder geval wel een mooi tintje. Ik denk dat het voor de hele club goed is als je weer een prijs pakt. Het wordt een mooie wedstrijd, maar het kan niet verbloemen dat dit seizoen niet geslaagd is.”