Van de Looi furieus na uitlekken tactiek op sociale media: ‘Schandalig’

Een half uur voor aanvang van de halve finale in de KNVB Beker tussen Feyenoord en Willem II, circuleerde op sociale media het tactische plan van Erwin van de Looi. ‘Op een onbewaakt moment moet iemand kans hebben gezien de vellen met de tactische plannen van Willem II te fotograferen”, schrijft het Brabants Dagblad. Een supporter van Feyenoord plaatste de foto op Twitter. Van de Looi heeft geen goed woord over voor deze actie.

De coach van de Tilburgers reageerde na afloop van de wedstrijd boos. “Als dat door iemand van het hotel is gedaan, dan is het gelijk de laatste keer geweest dat wij daar zijn geweest”, laat hij weten. “Schandalig, zeker omdat we daar wel vaker zijn geweest. Maar daar zat het niet in dat wij vandaag hebben verloren. Zoals ook op de sheets te lezen was, je moet jezelf wel laten voelen in de duels. Je hoeft niet te schoppen, maar moet wel echt aan de bak. Dit is een halve finale, je krijgt geen herkansing, je moet er gewoon staan. De kans om een finale te spelen krijg je niet zo vaak bij Willem II.”

Willem II verloor de halve finale met 3-0. De coach van de nummer veertien van de Eredivisie was niet blij met de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde. "Kom op, we spelen in de halve finale en we kunnen de finale halen", zei Van de Looi tegen FOX Sports. "Ik weet niet, maar het is geen zomeravondvoetbal, het is geen amateurwedstrijd. Met alle respect voor amateurwedstrijden. Het gaat om de KNVB Beker! Je moet lef tonen, vechten en gemeen zijn. Dat heb ik gewoon te weinig gezien. We hebben ze wel te veel laten voetballen. Zeker bij de backs lag er ruimte, maar dan moet je dat wel durven. Dat deden we te weinig en dat is irritant.”