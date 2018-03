Boëtius wil vormdip achter zich laten: ‘Bij vlagen was het weer leuk’

Jean-Paul Boëtius zit in een lastige periode bij Feyenoord, maar er lijkt licht te schijnen aan het einde van de tunnel voor de buitenspeler. De afgelopen weken kwam hij weinig in actie en in de wedstrijden die hij speelde was te zien dat hij niet meer de vorm van voorheen had. Boëtius zelf merkte ook dat hij niet in vorm was, maar kon woensdagavond terugkijken op een prima wedstrijd tegen Willem II. De aanvaller kan zijn vormdip echter niet verklaren. Bekijk de video hieronder.