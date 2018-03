Van Bronckhorst ontvouwt plannen: ‘Daar is geen twijfel over mogelijk’

Robin van Persie tekende woensdagavond in de halve finale van de KNVB Beker voor de 0-2 en droeg daarmee bij aan de uiteindelijke 0-3 overwinning en finaleplaats van Feyenoord. Het was de tweede basisplaats voor de routinier in De Kuip sinds zijn terugkeer in Rotterdam. Trainer Giovanni van Bronckhorst vertelde na de wedstrijd dat hij van plan is om Van Persie in het restant van het seizoen vaker in te gaan zetten. Nicolai Jörgensen hoeft niet te vrezen voor zijn positie. "Hij is belangrijk voor ons en ik ben van plan om hem vaker 'op 10' te laten beginnen.”

"Ik geniet van Robin, maar dat doe ik van mijn hele team. Zijn balaannames, hoe hij mensen wegspeelt... Robin is een hele belangrijke speler voor ons. Een speler met extra kwaliteiten", zei de trainer in gesprek met FOX Sports. "We gaan Robin vanaf nu vaker in actie zien. Voor mij is daar geen twijfel over mogelijk. Hij moet echter wel goed naar zijn lichaam luisteren, maar daar praten we samen veel over dus dat komt wel goed.”

Ook Steven Berghuis is blij met de aanwezigheid van Van Persie, die tegen Willem II het driehonderdste doelpunt uit zijn carrière maakt. "Je kan de bal altijd bij hem kwijt. Zijn eerste aanname is altijd goed. Vooruit ook, heel belangrijk”, aldus de buitenspeler. “Je kan zelf dan ook meteen in beweging zijn. Je krijgt de bal ook altijd goed terug als je met hem een één-twee aan gaat. Lekker om hem er bij te hebben.”