Berghuis: ‘De KNVB Beker winnen maakt het seizoen niet goed’

Na de teleurstellende nederlaag van afgelopen zondag tegen PSV (1-3) wist Feyenoord woensdag in de halve finale van de KNVB Beker wel te winnen van Willem II. De Tilburgers werden met 3-0 opzij gezet en daardoor mag de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich op 22 april melden in De Kuip voor de finale tegen AZ. Aanvoerder Karim El Ahmadi gaf na afloop in gesprek met FOX Sports aan dat Feyenoord het seizoen wil afsluiten als bekerwinnaar en nummer vier van de Eredivisie.

Op een koude avond gaf Feyenoord de bezoekers geen moment het gevoel dat er iets te halen viel. “Vandaag hebben we vanaf de eerste minuut de toon gezet”, liet El Ahmadi weten. “Het zag er beter uit dan afgelopen zondag, voetballend was het ook beter. We gingen met zijn drieën opbouwen achterin, dus dat was wat makkelijker om op te bouwen, denk ik. Hoe wij hier speelden in de kwartfinale tegen PSV en vandaag weer, dat we gelijk de toon zetten, zo moet Feyenoord iedere keer spelen.”

Feyenoord is in de Eredivisie afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst en alleen de winst van de KNVB Beker lijkt het seizoen nog enige glans te kunnen geven. “We weten ook dat we veel te laag staan. De kritiek is ook terecht, want een club als Feyenoord hoort niet zo laag te staan. We proberen nu vol voor die beker te gaan, en de competitie natuurlijk. De derde plaats wordt moeilijk, maar we gaan wel voor die vierde plaats.”

Steven Berghuis, woensdagavond goed voor de openingstreffer, is ook van mening dat het in de competitie veel beter moet. “De beker winnen maakt het seizoen niet goed. De competitie en beker vind ik twee verschillende dingen. Je mag als Feyenoord niet zo ver achterop raken in de competitie. Maar we hebben de finale nu gehaald.”