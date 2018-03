Van de Looi: ‘Het is geen amateurwedstrijd, het gaat om de KNVB Beker’

Willem II ging woensdag met 3-0 ten onder in de halve finale van de KNVB Beker. Na afloop baalde trainer Erwin van de Looi stevig van het feit dat de finale niet was bereikt. Hij was kritisch op zijn speler, die volgens de trainer te weinig lef toonde en er volgens hem niet genoeg voor gingen.

"Kom op, we spelen in de halve finale en we kunnen de finale halen", zei Van de Looi tegen FOX Sports. "Ik weet niet, maar het is geen zomeravondvoetbal, het is geen amateurwedstrijd. Met alle respect voor amateurwedstrijden. Het gaat om de KNVB Beker! Je moet lef tonen, vechten en gemeen zijn. Dat heb ik gewoon te weinig gezien. Ik pleit niet voor schoppen of gele kaarten, maar we hebben ze wel te veel laten voetballen. Zeker bij de backs lag er ruimte, maar dan moet je dat wel durven. Dat deden we te weinig en dat is irritant.”

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst gaf aan erg blij te zijn met de zege op Willem II. "Na het verlies van zondag tegen PSV was dit een wedstrijd die we móésten winnen", zei hij tegen de NOS. "Dat hebben we gedaan en daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we de wedstrijd goed beginnen en fel beginnen. Dat was de laatste weken iets als we dat niet deden, dat we moeilijk in de wedstrijd konden groeien. Vandaag was dat goed.”